​Los policías de la sección especializada y el representante del Ministerio Público realizan varias diligencias para esclarecer las causas del doble crimen que estremeció a la provincia de Azángaro.

Pobladores de la zona descubrieron los cuerpos de un varón y una mujer, al parecer, menores de edad, abandonados frente a la capilla de Copacabana, presentando evidentes signos de violencia extrema. El hallazgo ocurrió en el cerro Choquechambi.

Tras el macabro hallazgo, los vecinos alertaron de inmediato a los agentes de la comisaría sectorial, quienes se desplazaron al lugar para resguardar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias.

​Las primeras indagaciones señalan que ambas víctimas habrían sufrido un ataque brutal durante la madrugada del lunes, presuntamente perpetrado con objetos contundentes como piedras de gran tamaño. La joven presentaba heridas graves que le dejaron el rostro prácticamente irreconocible, mientras que el cuerpo del varón fue encontrado con la cabeza cubierta de sangre sobre el suelo de tierra.

​Debido a que ninguna de las víctimas portaba documentos de identidad al momento del levantamiento de los cadáveres, las autoridades han iniciado las diligencias urgentes para lograr su identificación. Además, las autoridades iniciaron con una serie de diligencias para identificar y capturar a los autores del horrendo hecho de sangre.