Un nuevo accidente de tránsito se produjo en la Vía Expresa Sur luego de que una motocicleta impactara contra una ciclista en una intersección de la vía ubicada en Surco. Según información de Exitosa, el hecho se reportó la noche del lunes.

Las cámaras de seguridad registraron el accidente, todo ocurrió cuando la motocicleta iba desplazándose por la avenida antes de colisionar con la ciclista que cruzaba por el pase peatonal. Tras el choque, ambos vehículos terminaron a varios metros del punto de impacto.

Ambos heridos quedaron tendidas sobre el asfalto mientras algunos ciudadanos acudían para auxiliarlas. Algunos trabajadores municipales y transeúntes se acercaron al lugar para brindar apoyo a los afectados.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Crece el temor entre conductores y vecinos por la inseguridad vial en la Vía Expresa Sur. En menos de 48 horas se registraron dos accidentes en la zona, lo que ha desatado críticas por la falta de medidas preventivas.



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Tránsito quedó paralizado parcialmente

El accidente generó congestión temporal en la zona debido a la presencia de personas auxiliando a los afectados y a la reducción del paso vehicular. Las grabaciones muestran que varios conductores detuvieron su marcha tras observar lo ocurrido.

Las imágenes de seguridad también permitieron identificar que ambos vehículos coincidieron en el cruce antes del impacto. La motocicleta circulaba por la vía mientras la ciclista avanzaba por el área peatonal de la intersección.

Vecinos denuncian constantes accidentes

Los residentes de Surco manifestaron preocupación debido a la frecuencia de accidentes registrados en la Vía Expresa Sur. Según denunciaron, muchos conductores no respetan las señales de tránsito y el exceso de velocidad.

Especialistas en transporte señalaron que esta vía presenta características que dificultan un tránsito continuo pese a ser utilizada como corredor rápido. Asimismo, indicaron además que la presencia de semáforos en distintas intersecciones incrementa el riesgo de accidentes.

Otros vecinos señalaron que este no es un hecho aislado y recordaron que anteriormente ya se habían producido choques similares en la zona. Algunos ciudadanos consideran que las autoridades aún no implementan medidas suficientes para reducir los riesgos en la vía.

El último domingo también se reportó otro accidente en la Vía Expresa Sur, esta vez entre un automóvil y una motocicleta en otra intersección de la avenida. Los vecinos continúan solicitando acciones para mejorar la seguridad vial en la zona.