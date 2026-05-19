Más de 46 mil nuevos puestos de trabajo en el Perú requerirán habilidades de exploración y navegación digital básica durante 2026, según la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO).

La cifra evidencia que las competencias digitales se han convertido en un requisito cada vez más relevante para acceder a mejores oportunidades laborales, ascensos y salarios más competitivos.

Empresas buscan perfiles adaptados a entornos digitales

Renzo Barturén, jefe académico de Tecnología de la Escuela de Educación Superior CERTUS, indicó que entre las habilidades más requeridas destacan el trabajo colaborativo en entornos digitales, con más de 42 mil oportunidades proyectadas para 2026.

También figuran el uso de herramientas ofimáticas y de productividad, con más de 33 mil puestos asociados, además de la gestión y organización de información en línea.

“El mercado ya no solo busca profesionales con experiencia, sino también personas capaces de adaptarse a entornos digitales, colaborar virtualmente y utilizar herramientas tecnológicas para resolver problemas y mejorar procesos”, señaló Barturén.

Habilidades clave para crecer profesionalmente

El especialista recomendó familiarizarse con herramientas de inteligencia artificial, incluso si el trabajador no pertenece al sector tecnológico. Su uso puede ayudar a organizar tareas, optimizar tiempos y mejorar procesos laborales.

También sugirió explorar herramientas de diseño digital y creación interactiva, útiles para desarrollar propuestas visuales, prototipos o experiencias funcionales en distintos campos profesionales.

Otra recomendación es mantenerse actualizado frente a nuevas tecnologías, debido a su impacto creciente en diversas industrias y modelos de trabajo.

Capacitación continua como ventaja laboral

Barturén destacó la importancia de capacitarse de forma constante y aprovechar espacios gratuitos como el Digital Evolution Week, evento virtual que se realizará del 18 al 23 de mayo.

La actividad abordará temas vinculados con inteligencia artificial, diseño digital y nuevas tecnologías. Según el vocero de CERTUS, quienes desarrollen competencias tecnológicas tendrán mayores oportunidades de crecimiento profesional.