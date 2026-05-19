El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, negó que vaya a apoyar la candidatura de Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP) para la segunda vuelta.

SIN ENDOSE

En entrevista con Latina, el exalcalde de Lima fue consultado sobre si pedirá a sus votantes que apoyen la candidatura de la lideresa naranja. Sin embargo, López Aliaga señaló que “no puede endosar (votos)”.

“Lo he dicho claramente, voten en conciencia. Voten, porque yo tengo votos de todo tipo. Tú no puedes obligar a nadie”, afirmó.

Cabe recordar que durante una movilización del domingo, el líder de Renovación Popular hizo un llamado a sus simpatizantes para la segunda vuelta.

“No voten en blanco, no hay que votar en blanco. Voten por su mejor opción, pero no en blanco. No hay que hacerle el favor al comunismo”, apuntó sin mencionar de manera directa a Keiko Fujimori.

Rafael López Aliaga descarta reunión con Keiko Fujimori y critica encuentro con PPK: ¿Con quién se junta?. Composición: Diario Correo.

ENCUENTRO

En otro momento, López Aliaga se refirió al reciente encuentro entre Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, reunión que calificó como un error.

“PPK en los informes de Discovery que tenemos como Municipalidad de Lima litigando en Estados Unidos, ha obligado a Brookfield y a los bancos que intervinieron en esa operación fraudulenta de Rutas de Lima. ¿Y quién sale como principal implicado? ¡PPK! Sale con su cuenta Westfield haciendo de intermediario en esta operación trucha de (Susana) Villarán. Entonces digo: “¿con quién se junta?” cuestionó.

Ante la posibilidad de un encuentro con Keiko, respondió “no, nunca”.

Además, dijo tener “puntos en común” con líderes de otros partidos como Ahora Nación y Obras.

“Con el señor (Alfonso) López Chau, tengo excelente relación. Es exrector de la UNI. Tiene gente de buen nivel (...) Con Ricardo Belmont también tengo una excelente llegada”, sostuvo.