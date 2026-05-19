El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó reparos sobre la demanda presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones en el contexto de los comicios generales de 2026. El titular de la Defensoría sostuvo que las municipalidades no cuentan con competencias para intervenir en controversias vinculadas al ámbito electoral.

Durante una entrevista en Canal N, Gutiérrez explicó que el caso se encuentra dentro de una vía constitucional y recordó que las demandas de amparo suelen ser admitidas inicialmente para evaluar si cumplen con los requisitos establecidos por ley. En ese sentido, indicó que corresponde al Poder Judicial analizar el fondo del recurso presentado.

El defensor señaló que todavía no corresponde emitir conclusiones anticipadas sobre el desarrollo del proceso. Bajo ese contexto manifestó “hay que ser muy cautelosos en adelantar un juicio, pero sí muy respetuosos de lo que haga la instancia jurisdiccional”.

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: La Constitución flanquea a que esta institución a ejercitar la defensa los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad, no así de la municipalidad que representa el servicio



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Cuestiona competencias de las municipalidades

Pese a reconocer el trámite judicial de la demanda, Josué Gutiérrez marcó distancia respecto a la actuación asumida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El titular de la Defensoría afirmó que permitir este tipo de intervenciones podría generar problemas relacionados con las competencias de cada institución pública.

En relación con ello, advirtió que aceptar este tipo de acciones podría abrir la puerta a actuaciones similares en otros gobiernos locales.

“La municipalidad no tiene esa atribución, no tiene esa facultad, pero corresponderá indudablemente al órgano que revise este tema porque sería un precedente nefasto. Todas las municipalidades asumirían una conducta más allá de su competencia y eso tampoco sería correcto”, expresó.

¿Por qué Renzo Reggiardo demandó al JNE?

La demanda de amparo presentada por Renzo Reggiardo fue admitida a trámite por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima en el marco de la primera vuelta electoral realizada el pasado 12 de abril. El recurso cuestiona la decisión adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones sobre la imposibilidad de realizar elecciones complementarias en determinadas mesas de sufragio.

El alcalde de Lima sostiene que existieron irregularidades en más de 180 mesas electorales, principalmente por retrasos en la llegada del material de votación en distritos de Lima Metropolitana. Por ello, solicitó que se declare la nulidad del acuerdo emitido por el pleno del JNE el pasado 23 de abril.

La Municipalidad Metropolitana de Lima también pidió que se evalúe una medida cautelar vinculada a la protección de derechos en el proceso electoral. Además, exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la demanda competencial presentada por presunto menoscabo de funciones.

Tras admitir la demanda, el juzgado otorgó un plazo de 10 días al Jurado Nacional de Elecciones para que presente sus descargos correspondientes dentro del proceso.