El Fondo de Cultura Económica presentó una edición conmemorativa de “Canto villano”, obra emblemática de la poeta peruana Blanca Varela, en el marco del centenario de su nacimiento.

La publicación busca acercar nuevamente al público a una de las autoras más influyentes de la poesía hispanoamericana del siglo XX.

Una poesía marcada por la introspección

La obra de Blanca Varela se caracteriza por una escritura breve, precisa e intensa, donde convergen temas como el amor, la identidad, el dolor, la soledad y la experiencia cotidiana.

Su poesía destaca por trabajar desde el silencio y la contención emocional, construyendo una voz singular dentro de la literatura en español.

El Fondo de Cultura Económica señaló que la vigencia de su obra continúa creciendo entre nuevas generaciones de lectores y escritores.

La edición incluye prólogos y archivo fotográfico

Esta edición especial incorpora textos introductorios de las escritoras Carmen Ollé y Gabriela Wiener.

Además, presenta un dosier de imágenes de archivo que acompaña la lectura y recorre distintos momentos de la vida y trayectoria de Blanca Varela.

Blanca Varela y la Generación del 50

Blanca Varela nació en Lima en 1926 y fue una de las principales representantes de la Generación del 50 en el Perú.

Su obra mantuvo una fuerte influencia vanguardista y una mirada introspectiva que consolidó su reconocimiento internacional.

A lo largo de su trayectoria recibió importantes distinciones como el Premio Octavio Paz de Poesía y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Una voz fundamental de la poesía hispanoamericana

La obra de Varela ha trascendido fronteras y continúa siendo objeto de estudio, reediciones y nuevas lecturas en distintos países.

Con esta publicación conmemorativa, el Fondo de Cultura Económica busca destacar el legado de una autora considerada esencial dentro de la poesía en lengua española.

Disponibilidad del libro

La edición conmemorativa de “Canto villano” se encuentra disponible en librerías a nivel nacional y también mediante la plataforma Buscalibre.