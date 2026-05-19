El espectáculo “Sinatra by Kramarenco” regresará al Perú este septiembre con presentaciones en Lima y Arequipa.

El cantante Mario Kramarenco ofrecerá un homenaje musical a Frank Sinatra el jueves 17 de septiembre en el Teatro Municipal de Lima y el sábado 19 en el Teatro Municipal de Arequipa.

La producción contará con una puesta en escena inspirada en los shows clásicos de Las Vegas, acompañada por Big Band, músicos en vivo y bailarines.

Un tributo a la voz de Frank Sinatra

Kramarenco es reconocido internacionalmente por su interpretación vocal cercana al estilo original de Frank Sinatra.

El artista ha desarrollado una carrera especializada en recrear el fraseo, la potencia y el estilo interpretativo del legendario cantante estadounidense.

“Sinatra no solo fue un cantante extraordinario, fue un estilo de vida, una manera de interpretar y transmitir emociones”, señaló el artista.

Trayectoria internacional y vínculo con Las Vegas

Durante su carrera, Mario Kramarenco recorrió escenarios de América Latina y Norteamérica con espectáculos dedicados a Sinatra y otros artistas clásicos.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria ocurrió en Las Vegas en 2015, cuando compartió escenario con Vincent Falcone, histórico pianista y productor musical de Frank Sinatra, durante los homenajes oficiales por el centenario del artista.

Actualmente es conocido como “El Cantante de las Mil Voces” debido a su capacidad para interpretar diversos estilos musicales.

Show incluirá clásicos y personajes emblemáticos

“Sinatra by Kramarenco” incluirá canciones emblemáticas del repertorio de Frank Sinatra, además de una ambientación inspirada en la época dorada de Las Vegas.

La puesta en escena también recreará personajes vinculados al universo del cantante, como Marilyn Monroe, Nancy Sinatra y Tom Jobim.

El espectáculo combinará música en vivo, coros y coreografías.

Entradas ya están disponibles

Las entradas para ambas funciones ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

Entradas oficiales: Teleticket - Sinatra by Kramarenco 2026