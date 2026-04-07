El Poder Judicial de Chiclayo dictó nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Jesús Fernández Acosta y José Luis Navarro Pariacuri, investigados por los presuntos delitos de extorsión agravada y tenencia ilegal de explosivos, respectivamente.

Medida provisional

Según la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, en la región Lambayeque, los imputados formarían parte de una organización dedicada a extorsionar empresas, entre ellas City Ofertas Importadora E.I.R.L., exigiendo el pago de S/ 150 000 al gerente general bajo amenazas contra su integridad, la de sus trabajadores y familiares.

Frente a la negativa de la víctima, los investigados habrían coordinado la colocación de un artefacto explosivo en el local comercial ubicado en la calle Elías Aguirre N.° 361, hecho ocurrido el 24 de marzo de 2026 que generó zozobra en la población y provocó daños materiales.

Durante las investigaciones, la policía antiextorsiones halló en un inmueble, del distrito de José Leonardo Ortiz, los siguientes objetos: 11 dinamitas, 12 detonadores y una mecha, sin autorización de la Sucamec. Las pesquisas determinaron que los implicados participaron en la logística del atentado, incluyendo el traslado del autor material y la provisión del explosivo.

Los fiscales Héctor López Pupche y Ronald Cueva sustentaron la medida coercitiva en la existencia de graves elementos de convicción, la prognosis de pena superior a cinco años y el peligro procesal. El Juzgado de Investigación Preparatoria acogió los argumentos y ordenó el internamiento de los investigados en el penal de Chiclayo.