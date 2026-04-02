El Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus interpuesta por el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo contra el Poder Judicial, al verificar una “vulneración” de sus derechos a la libertad personal, la debida motivación y el principio de legalidad.

El recurso busca que se suspenda la carcelería que libra Vizcarra por el Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, por el que ha sido condenado, en primera instancia, a 14 años de prisión.

Ante ello, la resolución judicial anuló la decisión N°08 del 26 de enero de 2026, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, y le ordenó emitir un nuevo pronunciamiento dentro del marco de sus competencias.

El juzgado deberá decidir si libera a Vizcarra hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia.

Por su parte, Vizcarra difundió, mediante la red social X, un comunicado en el que aseguró llevar 130 días encarcelado de manera ilegal y exigió su inmediata liberación.

“No pretendan cruzarse de brazos durante los feriados de Semana Santa y esperar a que salga libre después de las elecciones (del próximo 12 de abril)”, indicó.