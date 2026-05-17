El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reiteró que no existen fundamentos legales para realizar elecciones complementarias ni declarar la nulidad de los comicios presidenciales del pasado 12 de abril.

Durante una conferencia de prensa realizada este domingo, el magistrado señaló que el proceso electoral se desarrolló respetando el ordenamiento jurídico pese a las incidencias registradas durante la jornada.

“No existieron elementos que sustentaran una nulidad del proceso o la realización de elecciones complementarias”, afirmó Burneo.

JNE resolvió 546 pedidos de nulidad

El titular del organismo electoral informó además que el JNE recibió un total de 546 pedidos de nulidad relacionados con la elección presidencial.

Según precisó, todos los recursos presentados ya fueron resueltos por la institución.

Burneo indicó que cada decisión tomada por el pleno buscó garantizar el derecho al voto y la participación ciudadana durante las elecciones generales.

Ausentismo electoral fue “multicausal”

El magistrado también se refirió al ausentismo registrado en la primera vuelta y descartó que este pueda atribuirse únicamente a la demora en la instalación de mesas de sufragio.

Explicó que existen diversos factores que influyen en la inasistencia de votantes, como problemas de transporte, motivos laborales, enfermedades y condiciones económicas.

Hasta el 29 de abril, el JNE recibió más de 46 mil solicitudes de dispensa electoral por parte de ciudadanos que justificaron su ausencia en la jornada electoral.

Burneo defiende mesas de votación cuestionadas

Respecto a las mesas con numeración 900, cuestionadas por Renovación Popular, Burneo afirmó que estas cuentan con sustento constitucional y legal.

Indicó que dichas mesas permiten acercar el voto a ciudadanos que viven en centros poblados alejados o de difícil acceso.

“En el Perú existen cerca de 100 mil centros poblados”, enfatizó el titular del JNE.

JNE anuncia comité internacional de expertos

Como parte de las medidas para fortalecer el proceso electoral de segunda vuelta, Burneo anunció la creación de un Comité Académico de Expertos y Apoyo Electoral.

El grupo estará integrado por especialistas nacionales e internacionales con experiencia en sistemas y procesos electorales.

Según explicó, el comité tendrá la función de verificar, evaluar y emitir recomendaciones para fortalecer los procedimientos electorales rumbo al balotaje.

“Nos van a ayudar a fortalecer la institucionalidad de todo este trabajo”, sostuvo.