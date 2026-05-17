Ivy Queen conocida mundialmente como “La Caballota” del género urbano vuelve a Lima más poderosa que nunca con su nuevo tour este 24 de octubre para encender el escenario del Círculo Militar del Perú.

La artista puertorriqueña llega con una puesta en escena explosiva y sus grandes éxitos como “Yo Quiero Bailar”, “La Vida es Así”, “Dime”, “Que Lloren”, “Menor Que Yo” y muchos más.

“Mi gente de Perú, el corazón me late a otro ritmo cada vez que pienso en volver a su tierra. Estar con ustedes en este Pride Tour es un honor, porque mi música siempre ha sido para los que luchan, para los que aman libremente y para los que no se dejan pisotear”, manifestó la cantante.

La reconocida intérprete puertorriqueña llevará su tour principalmente a Estados Unidos, con paradas en 12 ciudades la gira tendrá una etapa latinoamericana en octubre, visitando Perú, Argentina y Chile.

IVY QUEEN EN LIMA

Fecha: 24 de octubre

Lugar: Círculo Militar del Perú, Sede Salaverry

Tickets: Teleticket