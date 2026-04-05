La Contraloría General identificó irregularidades en la gestión de dispositivos médicos en el Centro de Atención Primaria (CAP) III Carlos Castañeda Iparraguirre, en el distrito de La Victoria, perteneciente a la Red Prestacional Lambayeque (RPL) de EsSalud, durante una inspección realizada el 24 de marzo de 2026.

Vicios en centro de salud

Según el informe N° 012-2026-OCI/0633-SOO, los reactivos y dispositivos médicos del laboratorio no se almacenan en la farmacia del establecimiento, tal como exige la normativa, sino directamente en el área de laboratorio. Esta práctica, recurrente según el director del CAP, Juan Carlos Quispe Dávila, pone en riesgo la conservación de los insumos, la cadena de frío de ciertos reactivos y el control del stock.

Durante la visita, el personal de la entidad de control constató que algunos insumos que no requieren refrigeración fueron trasladados a farmacia, pero los reactivos críticos permanecieron en el laboratorio, incumpliendo las disposiciones del Decreto Supremo N° 014-2011/SA y del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento del Ministerio de Salud (Minsa).

El informe detalló que el CAP implementó desde el 18 de marzo de 2026 un documento llamado “Control Visible” para registrar entradas, salidas y saldos de reactivos. Sin embargo, estos registros presentan información incompleta o ilegible. No se habrían respetado los formatos.

Por ejemplo, reactivo glucosa: anotaciones de entrada y salida poco claras; el saldo registrado no coincide con la cantidad real de existencias. De igual forma, también está el reactivo triglicéridos: registros ilegibles; no se especifica la cantidad de unidades por caja.

Incumplen

De acuerdo con la legislación peruana, los directores técnicos de farmacia deben supervisar que las condiciones de almacenamiento garanticen la conservación, estabilidad y calidad de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, y los centros de salud deben gestionar estos insumos a través de la farmacia, manteniéndolos en envases autorizados y realizando inventarios periódicos.

La Contraloría solicitó al director Juan Carlos Quispe Dávila que adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar el adecuado almacenamiento de los dispositivos médicos y el control del stock, y que informe al órgano de control institucional del centro sobre las acciones implementadas en un plazo determinado