Tras la confirmación de dos casos positivos de sarampión, la Red de Salud San Román activó los protocolos de bloqueo epidemiológico para frenar la expansión del virus. La intervención se concentró en las jurisdicciones de los centros de salud Revolución del distrito de San Miguel y Guadalupe de la ciudad de Juliaca.

Las brigadas de salud realizaron un barrido de vacunación casa por casa durante los días jueves y viernes. Refieren que esta medida busca proteger a los menores de 11 años y asegurar que ninguna persona susceptible quede desprotegida en las zonas afectadas.

Las autoridades sanitarias señalaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, con una capacidad de transmisión que permite que un solo individuo infecte hasta a 18 personas. Los síntomas característicos incluyen tos, malestar general, ojos vidriosos y erupciones cutáneas. Se hizo especial énfasis en que los niños menores de 5 años representan el grupo de mayor riesgo, debido a que el virus puede desencadenar complicaciones graves si no se cuenta con la inmunización adecuada.

EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO

Tras la confirmación de casos, el Ministerio de Salud desplegó un equipo multidisciplinario, encabezado por César Munayco, para salvaguardar la salud pública. El objetivo primordial es fortalecer la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de contactos, en un trabajo conjunto con el personal de salud de esta jurisdicción.

Este contingente especializado está integrado por expertos del Centro Nacional de Epidemiología (CDC), el Instituto Nacional de Salud (INS) y diversas direcciones del Ministerio de Salud (Minsa), incluyendo Inmunizaciones y Pueblos Indígenas. Su labor consiste en brindar soporte técnico permanente para optimizar la operatividad de los servicios de salud y garantizar que las brigadas lleguen a las zonas más vulnerables. Ellos llegaron este viernes a la ciudad de Juliaca.

DATO

Los casos confirmados son un menor de 4 años procedente del distrito de Putina Punco (Sandia) y una joven natural de Juliaca que estudia en Lima. Ambos están estables, dijeron.