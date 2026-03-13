Juan Carlos Velasco juró como nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa) en reemplazo de Luis Quiroz el miércoles por la tarde.

A pesar de tener una extensa trayectoria en el campo médico como cirujano, ya existen sombras sobre su designación.

Luis Rosales es el nuevo titular de Essalud.

DETALLES

Velasco fue jefe del Hospital Arzobispo Loayza en el 2021.

De acuerdo con un informe de Contraloría, habría tenido responsabilidad administrativa, civil y penal en la contratación de funcionarios para poner en funcionamiento una planta generadora de oxígeno al interior del nosocomio, gestión que no era necesaria por el momento que se vivía con la crisis de la pandemia del COVID-19.

El hecho irregular le habría costado el Estado más de 600 mil soles.

Al respecto, la premier Denisse Miralles defendió al nuevo titular de Salud.

“Es un profesional con trayectoria reconocida en el sector, tanto en el ámbito privado como en el público”, aseguró.

Además, dijo que tiene investigaciones, pero que varias de ellas están archivadas y no tiene ninguna sentencia, por ese motivo, pudo ser propuesto como ministro.

“Si hubiera tenido algún tipo de observación o sentencia, obviamente no hubiera podido ser designado”, declaró.

Denisse Miralles defendió al nuevo ministro de Essalud y al titular de Essalud. Foto: PCM

UNO MÁS

Por otro lado, el Gobierno designó a Luis Rosales Pereda como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud).

En 2014, Rosales Pereda postuló a la alcaldía del distrito de Santo Tomás, Cutervo, Cajamarca, por el partido Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña.

Además, tiene denuncias fiscales, entre ellas, procesos por estafa e incumplimiento de obligaciones alimentarias, así como una denuncia policial por violencia contra la mujer.

En junio de 2023 fue separado de la gerencia de la Red Asistencial de Lambayeque tras críticas por el desabastecimiento de insumos y medicamentos.

Fue denunciado por el colapso de la red asistencias durante la emergencia sanitaria provocada por el brote de dengue, que derivó en un aumento de casos y fallecimientos.

Sobre el funcionario, la premier Miralles dijo que las denuncias no tenían alcance judicial, por lo tanto, se priorizó su perfil.