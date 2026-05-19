Piura se prepara para una noche de humor, música en vivo y personajes inesperados con el regreso del espectáculo “Las Bandalas”, que llegará al Fundo Stewart el próximo sábado 13 de junio desde las 8:00 p.m.

La nueva temporada del show estará protagonizada por las actrices y comediantes Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y Katia Palma, quienes prometen una presentación completamente renovada para el público piurano.

Show incluirá nuevos personajes y recorrido musical

La propuesta combinará comedia, sketches y música en distintos géneros como huayno, salsa, disco y rock. Entre los personajes que serán parte del espectáculo destacan “Sor-Bete”, “Sor-Rita” y “Sor-Rento”, que ya vienen generando expectativa entre sus seguidores.

Según la organización, esta segunda parte del show humorístico-musical llegará con nuevo vestuario, canciones inéditas y una puesta en escena más explosiva.

Entradas y detalles del meet and greet

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus en diferentes zonas y precios. El ingreso meet and greet cuesta S/ 219, la zona Bandalas S/ 159, Súper VIP S/ 139, VIP S/ 89 y General S/ 49.

Además, quienes adquieran boletos meet and greet podrán acceder a fotografías con las artistas entre las 7:00 p.m. y las 7:30 p.m.

Gira nacional recorrerá varias ciudades del país

El espectáculo forma parte de una gira nacional que incluye presentaciones en Tacna el 30 de mayo y Arequipa el 31 de mayo.

Posteriormente, “Las Bandalas” llegarán a Piura el 13 de junio, continuarán en Ica el 18 de julio y cerrarán temporada en Lima entre el 25 y el 31 de julio.