Tres artistas cómicas nacionales aterrizan en nuestra ciudad en una gira nacional.
Tres artistas cómicas nacionales aterrizan en nuestra ciudad en una gira nacional.

Piura se prepara para una noche de humor, música en vivo y personajes inesperados con el regreso del espectáculo “Las Bandalas”, que llegará al Fundo Stewart el próximo sábado 13 de junio desde las 8:00 p.m.

La nueva temporada del show estará protagonizada por las actrices y comediantes Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y Katia Palma, quienes prometen una presentación completamente renovada para el público piurano.

Show incluirá nuevos personajes y recorrido musical

La propuesta combinará comedia, sketches y música en distintos géneros como huayno, salsa, disco y rock. Entre los personajes que serán parte del espectáculo destacan “Sor-Bete”, “Sor-Rita” y “Sor-Rento”, que ya vienen generando expectativa entre sus seguidores.

Según la organización, esta segunda parte del show humorístico-musical llegará con nuevo vestuario, canciones inéditas y una puesta en escena más explosiva.

Entradas y detalles del meet and greet

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus en diferentes zonas y precios. El ingreso meet and greet cuesta S/ 219, la zona Bandalas S/ 159, Súper VIP S/ 139, VIP S/ 89 y General S/ 49.

Además, quienes adquieran boletos meet and greet podrán acceder a fotografías con las artistas entre las 7:00 p.m. y las 7:30 p.m.

Gira nacional recorrerá varias ciudades del país

El espectáculo forma parte de una gira nacional que incluye presentaciones en Tacna el 30 de mayo y Arequipa el 31 de mayo.

Posteriormente, “Las Bandalas” llegarán a Piura el 13 de junio, continuarán en Ica el 18 de julio y cerrarán temporada en Lima entre el 25 y el 31 de julio.

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