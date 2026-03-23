Detenido, así permanece un sujeto que pretendía ingresar sustancia psicotrópica al módulo 2 del penal de Chincha. El hombre tuvo un comportamiento sospechoso y se le halló la droga.

Detenido en el penal

En la víspera el proveedor Christian Miguel Diaz (35) acudió al reclusorio para retirar una licuadora de la cocina con el propósito de repararla. A su regreso, los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) notaron algo extraño en el artefacto y al solicitar su revisión, el visitante denotó comportamiento sospechoso, negándose a la inspección, además opta por retirarse con la licuadora.

Sin embargo, fue detenido en el estacionamiento del penal, siendo hallado con una bolsa que contenía el aparato y también droga. Diaz fue puesto a disposición de la comisaría de Chincha Alta para continuar con las diligencias con participación del Ministerio Público.

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