Una mujer fue intervenida cuando intentaba ingresar droga oculta en su cuerpo durante el día de visitas en el Establecimiento Penitenciario de Ica, en el sector de Cachiche, en un hecho que volvió a poner en evidencia los intentos de vulnerar los controles de seguridad en recintos carcelarios.

Droga incautada

La intervenida fue identificada como Sonia Beatriz Arteaga Gallegos, quien había llegado al penal para visitar a su conviviente recluido en el pabellón 12 B. La intervención se produjo el sábado 21 de febrero, aproximadamente a las 11:18 de la mañana, en pleno horario de ingreso de familiares, cuando se realizaban los controles preventivos habituales.

De acuerdo con el parte oficial, durante la revisión corporal se detectó una bolsa transparente recubierta con un preservativo que contenía una sustancia prohibida, la cual estaba oculta de manera interna en el cuerpo de la visitante. El hallazgo generó la inmediata retención de la mujer y el levantamiento del acta correspondiente, conforme a los procedimientos penitenciarios.

Asimismo, en la inspección de sus pertenencias, el personal de seguridad encontró dos bolsas adicionales con aparente sustancia ilícita escondidas dentro de un paquete de toallitas húmedas. Este segundo hallazgo reforzó la presunción de que se trataría de un intento planificado para introducir droga al interior del penal.

El INPE informó que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones permanentes de control orientadas a frenar el tráfico interno de estupefacientes, una problemática que afecta la disciplina y la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.

Tras la intervención, el caso fue comunicado al Ministerio Público del Perú y a la Policía Nacional del Perú, a fin de que se realicen las diligencias de ley, incluyendo las pericias químicas para determinar la naturaleza y peso exacto de la sustancia incautada.

