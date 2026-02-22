Un joven de 23 años fue detenido en flagrancia por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas durante un operativo ejecutado por agentes del Área de Antidrogas de la Policía Nacional en la región Ica.

Arsenal de drogas

La intervención se realizó el 20 de febrero de 2026 como parte del “Plan de Operaciones Cordillera Blanca 2026”, desplegado por la Policía Nacional del Perú a través del Área de Antidrogas (Areandro) Ica, con el objetivo de contrarrestar la micro comercialización de drogas en la jurisdicción.

El detenido fue identificado como Steven Gonzalo Cayhualla Amesquita (23), quien es investigado por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado.

Durante el registro personal, los agentes incautaron 19 bolsitas tipo “chupetera” que contenían, al parecer, Pasta Básica de Cocaína (PBC), además de una sustancia rocosa con un peso aproximado de 12 gramos que también correspondería a la misma droga. Asimismo, se le decomisaron dos equipos celulares.

En el registro vehicular, la policía halló 222 gramos de hojas, tallos y semillas secas que serían Cannabis sativa (marihuana); 41 bolsitas herméticas con marihuana; 22 bolsitas con clorhidrato de cocaína; 160 bolsitas tipo “chupetera” con Pasta Básica de Cocaína; y una bolsa con una sustancia pulverulenta que sería conocida como “tusi”. También se incautaron S/ 116.50 en efectivo y una trimóvil (motocarga) sin placa de rodaje.

El intervenido, junto con la droga, el dinero y el vehículo, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias e investigaciones conforme a ley.

VIDEO RECOMENDADO