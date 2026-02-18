El Juzgado de Investigación Preparatoria de Emergencia de Ica, a cargo del juez Miguel Ángel Díaz Chirinos, aprobó el acuerdo de terminación anticipada y condenó a siete años, siete meses y veintiocho días de pena privativa de libertad efectiva a Bryan Anghelo Martínez Gallegos, como autor y responsable del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de Lluliana Dania Gonzales Ortiz.

Grave delito

Los hechos materia de condena se registraron el 11 de febrero de 2026, alrededor de las 10:00 de la noche, cuando la agraviada caminaba por la avenida León Arechua (Ica), a la altura del ADCYJEI, momento en el que fue interceptada por un sujeto que, bajo amenazas de dispararle, le arrebató el celular que llevaba en la mano y posteriormente su cartera, la cual contenía otro teléfono móvil, dinero en efectivo y un cargador, para luego darse a la fuga.

La agraviada siguió al sujeto y solicitó ayuda a transeúntes, quienes lograron reducirlo en la vía pública, recuperándose las pertenencias sustraídas. Minutos después, personal de serenazgo llegó al lugar, tomó conocimiento de lo ocurrido y trasladó al intervenido a la comisaría, donde fue identificado como el hoy sentenciado.

Como resultado de la investigación preliminar, se acreditó la responsabilidad penal del sentenciado, lo que permitió arribar a un acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público, el procesado y su defensa técnica, el mismo que fue aprobado por el órgano jurisdiccional en audiencia.

La resolución judicial dispuso, además, el pago de S/ 500 (quinientos con 00/100 soles) por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, así como el inmediato internamiento del sentenciado en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde cumplirá su condena hasta el 18 de octubre de 2033.

