Efectivos de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de un sujeto que presentaba múltiples requisitorias vigentes por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Captura policial

La intervención se realizó la noche del 12 de marzo, aproximadamente a las 8:00 p. m., durante un operativo policial de control e identificación de personas que se ejecutaba en distintos sectores de la ciudad de Ica como parte de las acciones preventivas contra la delincuencia.

El detenido fue identificado como Dayner Ulises Segovia Guillén (24). Durante la verificación de sus datos en los sistemas policiales, los agentes constataron que el intervenido registraba tres órdenes de captura vigentes por el delito de tráfico ilícito de drogas, lo que motivó su inmediata detención para evitar que continúe evadiendo a la justicia.

De acuerdo con el reporte policial, las requisitorias fueron emitidas por el Juzgado Mixto de San Miguel – La Mar, en la región Ayacucho. Se trata del Oficio N.° 710-2020, de fecha 14 de julio de 2020, así como de los oficios N.° 766-2021 y N.° 767-2021, ambos del 7 de abril de 2021, todos relacionados con procesos judiciales vinculados al presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Tras su captura, el intervenido fue trasladado a la Comisaría PNP de Ica, específicamente a la Sección de Delitos y Faltas, donde quedó bajo custodia policial mientras se realizan las diligencias correspondientes.

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