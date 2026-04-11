¿Justicia divina?, esto debido a que un delincuente ingresó a robar a una capilla en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la región Lambayeque, y terminó sin vida.

El accionar delictivo se registró ayer al promediar las 6 de la tarde, cuando un individuo llegó hasta la “casa de Dios” “Santo Domingo de Guzmán”, ubicada en la intersección de las calles Atusparia con Pizarro del pueblo joven María Parado de Bellido de la mencionada localidad, luego con ayuda de una escalera trepó una de las paredes, para posteriormente levantar el techo de calaminón y así poder entrar al inmueble.

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De acuerdo al acta policial, una vez en el interior, el facineroso procedió a rebuscar por todos lados hasta apropiarse de todos los objetos que estaban a su alcance dejando todo en total desorden.

Asimismo, al culminar el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado volvió a subir por el mismo muro, donde desafortunadamente no pudo escapar, pues fue aplastado por el calaminón y al no poder respirar murió de manera instantánea.

Minutos después, hasta la capilla se hizo presente Patricia Rivera Távara, quien se percató que el hombre estaba suspendido en la pared. Ella de manera inmediata solicitó apoyo de los agentes de la comisaría de Atusparia, cuyos uniformados al llegar constataron que el sujeto ya no presentaba signos vitales, además en la capucha de su polera tenía hostias, dinero de las limosnas y candelabros que había sustraído de la capilla.

El caso fue comunicado al fiscal Anderson Ascurra Carrión, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, quien ordenó el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue, para poder se identificado, puesto que hasta el cierre de la presente edición no le encontraban ningún documento personal.