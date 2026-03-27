Un incendio forestal en la zona altoandina del distrito de Salas (Lambayeque), iniciado durante la tarde del miércoles, podría ocasionar serias consecuencias ambientales y económicas en esta parte de la región.

Ante la emergencia, comuneros de San Mateo de Penachí demandaron la ayuda de las autoridades, porque en esta localidad no se cuentan con equipos para atender siniestros de tal naturaleza.

El incidente se registra en el sector Cuyuanca – Chaclapampa, cabecera de cuenca de la comunidad San Mateo.

De acuerdo a los videos, compartidos por los propios comuneros, se observa cómo una hilera de fuego se extiende en la ladera de un cerro sobre los pastizales secos. Los testigos señalaron que las llamas ponen en riesgo alrededor de mil hectáreas de áreas reforestadas con quinuales, lo que a su vez traería perjuicio para la población.

Julio César Ramos Aguilar, presidente de la comunidad campesina San Mateo, demandó la presencia urgente de las Compañías de Bomberos de Lambayeque, y de equipos especializados para sofocar el incendio, ya que también afecta una cabecera, importante para la realización de cosecha de agua

“En la parte alta tenemos un cuidador, que desde el martes ha trabajado solo. Cómo es posible que las autoridades no nos atiendan. He reportado a Defensa Civil del distrito Salas, pero en esa oficina solicitan pruebas”, detalló el dirigente.

Transmitir en directo y enviar fotos o videos mediante equipos celulares no es tarea fácil en dicho lugar, ya que carece de cobertura, y se tiene que caminar cerca de un kilómetro para recién acceder a una red de internet.

Hace cinco años, los incendios forestales en la parte altoandina ocurren con mayor frecuencia. Cañaris, Incahuasi, en la provincia de Ferreñafe, y Salas concentran las áreas más vulnerables

Cabe indicar que la cosecha implica la recolección de agua proveniente de las lluvias, y en comunidades es usada para fines productivos. 4000 metros de altura sobre el nivel del mar donde está Cuyuanca