El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso que los empleadores del sector público y privado prioricen el teletrabajo en todo el país como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la actual crisis energética.

La disposición busca reducir el consumo de energía sin interrumpir las actividades laborales.

Según el MTPE, la medida se aplica conforme al artículo 17 de la Ley N.º 31572, Ley del Teletrabajo, y su reglamento. El objetivo es asegurar la continuidad de los servicios productivos estratégicos mientras se racionaliza el uso de los recursos energéticos disponibles ante el desabastecimiento de gas.

La entidad precisó que, en los casos en que la naturaleza de las funciones no permita el trabajo remoto, los empleadores podrán aplicar otras alternativas legales, como otorgar vacaciones pendientes o adelantar vacaciones , previo acuerdo con los trabajadores.

Finalmente, el ministerio enfatizó que la implementación de estas medidas no debe afectar los derechos fundamentales de los trabajadores y debe realizarse dentro del marco legal vigente.

El Gobierno busca mantener la continuidad de los servicios productivos mientras se estabiliza el sistema de suministro energético en el país.