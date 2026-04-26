Can fue puesto a buen recaudo por policías y vecinos.
Can fue puesto a buen recaudo por policías y vecinos.

Un perrito que cayó a la acequia Cois, en la ciudad de , generó momentos de preocupación entre vecinos la mañana de este sábado 25 de abril.

El hecho fue advertido por transeúntes, quienes alertaron de inmediato la situación. Gracias a la rápida intervención de un agente de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de los propios vecinos, , evitando que sufriera mayores daños.

Tras el auxilio, el animal fue trasladado y puesto a buen recaudo en la Comisaría César Llatas, donde permanece mientras se intenta ubicar a sus propietarios.

El caso recordó a moradores de la zona otras intervenciones similares registradas en la ciudad, donde la acción conjunta entre policías y ciudadanos ha permitido salvar a animales en situación de peligro.

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