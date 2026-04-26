Un perrito que cayó a la acequia Cois, en la ciudad de Chiclayo, generó momentos de preocupación entre vecinos la mañana de este sábado 25 de abril.

El hecho fue advertido por transeúntes, quienes alertaron de inmediato la situación. Gracias a la rápida intervención de un agente de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de los propios vecinos, la mascota pudo ser rescatada a tiempo, evitando que sufriera mayores daños.

Tras el auxilio, el animal fue trasladado y puesto a buen recaudo en la Comisaría César Llatas, donde permanece mientras se intenta ubicar a sus propietarios.

El caso recordó a moradores de la zona otras intervenciones similares registradas en la ciudad, donde la acción conjunta entre policías y ciudadanos ha permitido salvar a animales en situación de peligro.