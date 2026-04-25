La Región Policial Lambayeque informó, a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, el fallecimiento de “Pinto”, el perro que durante más de una década acompañó al personal de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Chiclayo en diversas jornadas de servicio.

Despedida a can

Según detalló la institución, el can apareció cuando era muy pequeño en la puerta de la base policial y fue acogido por los suboficiales Alarcón Cruzado y Oliva Arbulú. Con el tiempo, se integró a las actividades del grupo, participando en patrullajes, operativos y acciones de control del orden público, donde destacó por su cercanía con los agentes.

En el 2016, durante la jefatura del comandante PNP Neil Edwin Crispín Lobatón, Pinto alcanzó notoriedad no solo dentro de la unidad, sino también entre la ciudadanía. Desde entonces, acompañó a los efectivos en desplazamientos a distintas ciudades como Chota, Chimbote y Virú, además de participar en desfiles y concursos institucionales, para los cuales incluso se le confeccionó un uniforme especial.

A lo largo de los años, el animal protagonizó algunos episodios de extravío, siendo el más recordado el ocurrido en enero de 2021, cuando abordó por error un bus rumbo a Chimbote tras una comisión en Virú. Días después, logró retornar a Chiclayo.

En su mensaje de despedida, difundido en redes sociales, la Región Policial Lambayeque destacó la lealtad y entrega de Pinto durante su permanencia en la USE. “Gracias por tu servicio, querido Pinto. Tu recuerdo permanece en nuestros corazones”, señala la publicación.