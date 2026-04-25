El cantante español Alejandro Sanz y su novia, la peruana Stephanie Cayo se hallan en Cusco desde hace dos días, y luego de visitar el mágico Machu Picchu permanecerían en el Valle Sagrado de Los Incas a fin de asistir a una boda.

Es por ello que la pareja no habría retornado a la Ciudad Imperial sino se quedó hospedada en un hotel de la ciudad de Urubamba.

La boda en mencion sería del actor peruano Bruno Ascenzo, amigo de años de Stephanie, con quien compartió sus primeros años de actuación.

El actor y director de cine peruano contraería nupcias con su pareja Adrian Bello en el Valle Sagrado de Los Incas hoy sábado.

De esta manera, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo continúan generando contenido en la región

región imperial, donde familiares de la actriz también tendrían planeado abrir negocios ligados al hospedaje.

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