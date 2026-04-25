Los cinco escaños parlamentarios del Callao fueron repartidos con una diferencia clara entre partidos.

Al 92.167% de las actas contabilizadas, Fuerza Popular obtuvo 83,963 votos de los sufragios para senador regional y 80,531 votos para la Cámara de Diputados, lo que la posiciona como la primera fuerza política chalaca.

El Partido del Buen Gobierno alcanzó el segundo lugar con 72,491 y 68,200 votos respectivamente, mientras Renovación Popular culminó el tercer sitio con 67,837 y 66,016 votos, a pesar de ser uno de los partidos con mayor expectativa antes de la jornada.

Senado

El virtual senador regional es Jacques Salomon Rodrich Ackerman, cabeza de lista de Fuerza Popular, quien acumuló 11,406 preferencias individuales.

Rodrich Ackerman fue congresista por Perú Posible durante el gobierno de Alejandro Toledo.

El ingreso de Rodrich al Senado frustró la elección de dos candidatos de Renovación Popular: Félix Morales Ubillus, quien quedó a solo 89 votos de distancia con 11,317, y de Patricia Chirinos Venegas, congresista del periodo 2021-2026, quien sumó 11,030 votos.

Cámara baja

Entre los virtuales diputados, Carlos Yalta Sotelo, de Renovación Popular, encabeza las preferencias con 11,608 votos, con lo que obtiene un escaño porque su partido terminó tercero en la votación de lista.

Yalta es abogado de profesión y extrabajador de la Municipalidad del Callao.

Le sigue Auristela Obando Morgan de Fuerza Popular con 10,092 votos, quien es actual congresista de la República por el Callao.

También está Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, que obtuvo 6,044 preferencias. Fue vicepresidente regional del Callao durante el periodo 2003-2006.

Ángel Bobadilla Galindo, también de Fuerza Popular, cerró el cuarteto con 4,237 sufragios. Bobadilla es abogado y trabaja en el Departamento de Comisiones del Congreso desde 2018.

Cálculo

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó a Correo el mecanismo que define estos resultados.

“Para definir quienes ingresan, primero se debe considerar que cumplan con pasar la valla electoral nacional, que en este caso es el 5% de votos válidos a nivel nacional y el 5% de integrantes de la cámara respectiva”, señaló el especialista.

En el caso del senado regional, el experto precisó que “Fuerza Popular ha sido el partido más votado, por ende le tocaría el escaño al Senado Regional”, mientras que para definir al candidato ganador dentro del partido “se considera al que tiene más votos preferenciales”.

Para la Cámara de Diputados, Rodríguez detalló que el reparto aplica la cifra repartidora, método que “consiste en dividir la cantidad de votos de cada partido entre 1, 2, 3 y así sucesivamente”, tomando el cociente que coincide con el número de escaños a repartir.

Bajo ese cálculo, “a Fuerza Popular le tocan 2, a Buen Gobierno 1 y a Renovación Popular le toca 1”, concluyó el politólogo, aclarando que en cada caso “es el voto preferencial el que define qué candidato de cada uno de esos tres partidos es el que entraría”.