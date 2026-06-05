El excongresista Kenji Fujimori informó que no brindará su apoyo a ninguna de las dos opciones que disputan la Presidencia de la República. El exfujimorista utilizó sus redes sociales para marcar distancia de la contienda electoral y aclarar que actualmente se mantiene alejado de la actividad política.

Este domingo 7 de junio, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el lider de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez se enfrentarán en el balotaje para definir quién asumirá la conducción del país durante los próximos cinco años. Frente a ese escenario, el menor de los hermanos Fujimori explicó que su decisión responde a las experiencias que atravesó durante su paso por la política.

Kenji Fujimori no suma a la candidatura de su hermana. Dice que está fuera de la política. Y dedicado a su podcast @KenjiFujimoriH pic.twitter.com/YFOHz8T4SE — Jesús Verde (@jesusverdeL) June 5, 2026

“Lo cierto es que no estoy en política, ni apoyando a ningún candidato porque después de todo lo que viví, decidí no volver a ser usado por ninguna coyuntura. Quiero lo mejor para el Perú, pero hoy hago patria chambeando duro y parejo”, expresó.

Con estas declaraciones, el exparlamentario dejó en claro que no forma parte de ninguna estrategia relacionada con la actual campaña presidencial. Asimismo, señaló que su prioridad está centrada en sus actividades laborales y no en una eventual reaparición dentro de la esfera pública. De esta manera también rechazó un respaldo a la candidatura de su hermana, Keiko Fujimori y cualquier acercamiento con la propuesta encabezada por Roberto Sánchez.