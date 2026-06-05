Hasta el domingo 7 de junio se presenta “¿Y Giulia?”, en el teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú, obra escrita por Italo Cordano que protagoniza Nacho Di Marco, actor que en esta temporada también aparece en la película “Amando a Amanda”. Los roles de galán han sido muchos en la carrera del argentino, pero no reniega ni teme ser encasillado en ese tipo de personajes. “Los galanes están cargados de desafíos actorales en la mayoría de casos, lo que me permite mostrar lo mejor de mí como actor”, manifiesta el actor argentino.

En la obra “¿Y Giulia?”, Di Marco encarna a varios personajes, los cuales son los intereses amorosos de la protagonista Giulia (Luciana Arispe) y además interpreta a su psicólogo, una tarea difícil para cualquier actor pero que él asume con estoicismo.

“Es un tremendo reto, de los más desafiantes de mi carrera. Era lo que primero más me cautivó para hacer el proyecto, pero una vez embarcado florecieron las inseguridades y frustraciones propias de la búsqueda de estos personajes.Con el correr de los ensayos encontraba respuestas pero no todas. Diría que en las funciones terminé de desarrollarlos, aunque hasta el día de hoy, sigo buceando en alguno de ellos”, agrega.

Giulia es la única soltera de su “tribu” familiar. Invisible durante años, decide cambiar su narrativa personal cuando su hermano anuncia su matrimonio. Así comienza una carrera emocional por encontrar un novio, lo que la lleva por citas desastrosas, sesiones de terapia, encuentros impulsivos y una profunda reconexión con lo que realmente le apasiona. Divertida, entrañable y actual, esta obra refleja las presiones y autoexigencias que enfrentan muchas mujeres en sus treinta.