La Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) realizaron en Trujillo el conversatorio “Fondos Sociales y su aporte en el cierre de brechas”, un espacio de diálogo que reunió a representantes de fondos sociales de distintas regiones del país para compartir experiencias, buenas prácticas y estrategias orientadas a fortalecer la inversión social y promover el desarrollo sostenible de las comunidades.

Durante el encuentro participaron representantes del Fondo Social Alto Chicama, el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (FOSPIBAY), el Fondo Social Michiquillay y el Fondo Social La Granja, así como funcionarios del MINEM, quienes expusieron los avances, desafíos y resultados obtenidos en sus respectivas zonas de intervención.

En el marco del conversatorio, el Fondo Social Alto Chicama presentó los principales resultados de su gestión en las provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Otuzco. Desde el año 2009 hasta el 2026, la asociación ha ejecutado 558 obras con una inversión superior a S/ 867 millones, además de financiar 466 expedientes técnicos por más de S/ 44 millones, contribuyendo al cierre de brechas y al desarrollo de las comunidades del ande liberteño.

Asimismo, durante la jornada se abordaron temas relacionados con la gestión y ejecución de proyectos sociales sostenibles, los mecanismos de articulación y cofinanciamiento con entidades públicas, así como las estrategias para la elaboración de expedientes técnicos que permitan acceder a mayores recursos para la ejecución de obras en beneficio de la población.

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