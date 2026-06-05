Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre hurtó un automóvil que se encontraba estacionado en los exteriores de un estudio jurídico, situado en la avenida Cahuide, en el distrito de La Esperanza, en Trujillo.

De acuerdo con imágenes, el sospechoso, quien vestía una casaca y gorra para evitar ser reconocido, llegó caminando. Luego, se acercó al vehículo y miccionó en la parte posterior del auto, al parecer, para evitar levantar sospechosas. En el video se aprecia que el joven logra abrir la puerta, enciende la unidad y se la lleva con rumbo desconocido.

También se conoció que la propietaria recibió mensajes en su celular, a través de la aplicación de WhatsApp, donde los criminales le exigen una fuerte suma de dinero a cambio de devolver el vehículo.

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