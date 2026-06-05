Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre hurtó un automóvil que se encontraba estacionado en los exteriores de un estudio jurídico, situado en la avenida Cahuide, en el distrito de La Esperanza, en Trujillo.
De acuerdo con imágenes, el sospechoso, quien vestía una casaca y gorra para evitar ser reconocido, llegó caminando. Luego, se acercó al vehículo y miccionó en la parte posterior del auto, al parecer, para evitar levantar sospechosas. En el video se aprecia que el joven logra abrir la puerta, enciende la unidad y se la lleva con rumbo desconocido.
También se conoció que la propietaria recibió mensajes en su celular, a través de la aplicación de WhatsApp, donde los criminales le exigen una fuerte suma de dinero a cambio de devolver el vehículo.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: hay 2,700 armas pendientes de regularizar
- Funcionarios del Gobierno Regional La Libertad dejan sus cargos para postular por APP
- Paro de transporte fue acatado en un 50% en Trujillo
- Conteo confirma elección de senador y siete diputados en La Libertad
- La Libertad: Amplían estado de emergencia en Pataz por 60 días
- La Libertad: Arturo Fernández confirma que no puede postular
- La Libertad: Aldo Carlos y Elías Rodríguez calientan campaña
- Consejo Regional de La Libertad: el 50% de ordenanzas son declarativas
- Jurado investiga a alcalde de Trujillo, Mario Reyna, por carteles con su imagen
- Elías Rodríguez asegura que Acuña “no puede lavarse las manos” de irregularidades en su gestión
- Óscar Acuña renuncia a APP en medio de crisis
- La Libertad: Verónica Torres desmiente a Martín Namay y asegura que no postulará por APP