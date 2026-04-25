La exfiscal Sandra Castro presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y los siete miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por presuntas irregularidades vinculadas a la renuncia del funcionario electoral.

Según la denuncia, Castro atribuye a Corvetto, en calidad de autor, y a los integrantes de la JNJ, como cómplices primarios, los presuntos delitos de abandono de cargo, omisión de actos funcionales y abuso de autoridad en agravio del Estado.

El documento, fechado el 24 de abril y difundido por RPP, sostiene que la renuncia de Corvetto habría sido improcedente, al tratarse de un cargo constitucional que, según la denunciante, es de carácter irrenunciable y solo puede ser removido por la JNJ ante una falta grave debidamente comprobada.

Asimismo, la exfiscal cuestiona que los miembros de la JNJ hayan aceptado dicha renuncia, argumentando que con ello habrían eludido su deber de investigar, esclarecer y determinar responsabilidades dentro del marco disciplinario que establece la Constitución.

En ese contexto, Castro solicita que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación preliminar para determinar eventuales responsabilidades.

Cabe señalar que la JNJ ya había aceptado la renuncia de Corvetto y declarado la vacancia del cargo, aunque dispuso continuar con la investigación preliminar en su contra por presunta falta grave relacionada con retrasos en la entrega de material electoral durante las elecciones generales del 12 de abril.

Cuestiona allanamiento porque no tuvo “factor sorpresa”

“Desde mi punto de vista, es poco serio”, dijo la exfiscal Sandra Castro sobre el desarrollo de los allanamientos en 12 viviendas por el caso ONPE, realizado el último viernes 24 de abril. “Me hace suponer, que es puro show”, refirió en RPP.

“El daño (en las elecciones) ya se ha efectuado por parte de Piero Corvetto y la JNJ (...) No sé qué se pudo haber recabado en los allanamientos después de una semana” , incidió.

Asimismo, subrayó que un allanamiento debe tener un factor “sorpresa” pero este operativo fue anunciado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez . “Él acude acude a un medio de presente y comete una infidencia, porque dice a todo el mundo que se va realizar el allanamiento”, agregó.