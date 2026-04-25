Elecciones complementarias no van

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), liderado por su presidente Roberto Burneo, acordó no realizar unos comicios complementarios en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La instancia afirmó que elaboró un análisis técnico-jurídico de dicha posibilidad, sin embargo, concluyó que dicha labor es “inviable”.

Panorama

El JNE consideró dicha posibilidad luego de las “incidencias registradas en el despliegue del material electoral y la organización del proceso”, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el domingo 12 de abril.

Dicha situación motivó medidas extraordinarias como “la ampliación del horario de votación y su extensión hasta un día después”.

Por ello, organizaciones políticas como Renovación Popular sugirieron elecciones complementarias “en determinadas mesas y circunscripciones afectadas en Lima Metropolitana”.

Sin embargo, el pleno del JNE informó vía X que no es posible llevar a cabo una jornada adicional y que “el proceso electoral se encuentra en curso”.

“El JNE, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de su pleno, viene desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones”, puntualizó.

Perspectivas

Este Diario consultó al exjefe de la ONPE Fernando Tuesta y al especialista en materia electoral Alejandro Rospigliosi sobre la decisión adoptada por la autoridad electoral.

Ambos profesionales coincidieron en señalar que la ley no permite dicho escenario. “El JNE ha dicho algo muy claro: no existe base normativa alguna para que pueda darse una elección mal llamada complementaria”, apuntó Tuesta.

En esa línea, consideró oportuna la decisión tras indicar que se pudo “abrir las puertas para (aplicar la medida) en situaciones parecidas, por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales”.

“En el Perú siempre hay tardanza al abrir las mesas. Nuestro sistema está basado en que estas están dirigidas por personas sorteadas, y muchos no quieren hacerlo”, acotó.

Rospigliosi, por otro lado, consideró fundamental como parte de “un control de daños” que el titular del JNE, Roberto Burneo, dé un paso al costado.

“No podemos vivir cometiendo rotundos errores. El autor de este desastre ha sido Piero Corvetto, y en paralelo elegirán a un nuevo jefe de la ONPE, pero el presidente del JNE es corresponsable”, sostuvo.

Destacó que “se destinaron millones de soles para contar con fiscalizadores” con el objetivo de que, días antes de la elección, se reportasen inconvenientes como el retraso del material electoral.

“Debió iniciarse el protocolo de emergencia. No solo el material electoral. El software que usó ONPE le corresponde ser fiscalizado al JNE. (...) Burneo también es responsable por no fiscalizar”, indicó.