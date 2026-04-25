No le cayó nada bien. El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, se pronunció con evidente malestar sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar inviable la realización de elecciones complementarias.

Pedido

Durante una conferencia de prensa, el también ex alcalde de Lima afirmó que las irregularidades registradas el 12 de abril, que provocaron retrasos en la instalación de mesas en distintos distritos de la capital, no fueron un hecho aislado.

“Hay un sabotaje y un fin. Es un acto criminal en contra de lo más sagrado de una democracia, que es el voto, el derecho a votar. Hay una injerencia clarísima, una estrategia que ya tiene un nombre”, sostuvo.

López-Aliaga, acompañado de diapositivas, afirmó que su partido realizó un peritaje a los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el cual evidenciaría actos dolosos en el proceso electoral.

“En Perú nos ha pasado algo que en Venezuela se ha hecho varias veces y le han puesto de nombre ‘Morrocoy’. La primera fase de este plan es que se silencie de manera dolosa a 1.5 millones de ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Es una mafia del señor (Piero) Corvetto y avalada por el señor (Roberto) Burneo”, indicó.

Asimismo, sostuvo que las mesas de sufragio de las que derivaron las actas de la “serie 900,000” fueron creadas y distribuidas estratégicamente para favorecer con 250 mil votos al candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez.

“Estamos pidiendo la nulidad de la ‘serie 900,000’, que son básicamente 4,500 actas”, señaló.

Según el postulante, algunas de esas mesas no existían el día de la votación y recién aparecieron el martes 14 de abril, con resultados que exceden el promedio de la zona.

Cuestionamientos

En la misma conferencia, Julio Espejo Quevedo, perito judicial grafotécnico e informático, señaló que el 13 de abril se extrajeron 88,064 actas; sin embargo, faltaban 4,703 frente al total reportado (92,766).

“En una segunda extracción, el 15 de abril, aparecen estas mesas faltantes con una nueva nomenclatura en el rango del 900,001 al 904,703”, detalló el especialista.

Además, advirtió la existencia de “actas espejo”, es decir, documentos con datos, firmas y resultados idénticos en distintas mesas.

El último viernes, López- Aliaga anunció, en una entrevista con el escritor Agustín Laje, que presentará una denuncia penal contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, por presunta omisión de funciones. La medida también alcanza al ex jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien ya había denunciado previamente.