Más de 900 armas de fuego fueron incautadas en diferentes operativos en la región Lambayeque, durante el 2025 y lo que va del año 2026.

El jefe de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), general PNP (r) Rafael Ríos Zavala, indicó que esas incautaciones se debió al trabajo sostenido de la institución en el control del uso de armas y la reducción de riesgos para la ciudadanía.

Cifras de criminalidad

El funcionario informó que en total fueron 924 las armas de fuego entre pistolas, revólveres, hechizas, escopetines, escopetas, entre otras las que estaban siendo utilizadas de manera irregular, así como en manos de delincuentes quienes realizaban sus actos delictivos.

“Esta presentación da cuenta de un trabajo sostenido y articulado entre las instituciones del Estado para retirar armas irregulares e ilegales de circulación. Estamos presentando 924 armas de fuego, entre ellas 323 revólveres, 269 pistolas, 66 escopetas, 27 carabinas, 3 fusiles y 4 pistolas ametralladoras, así como 145 armas de fabricación casera, 33 de fogueo, 32 neumáticas, 13 réplicas y 9 armas de juguete, que ya no representan una amenaza para la población”, sostuvo.

De igual manera indicó que todo el armamento fue puesto a disposición de la Sucamec, por parte de la Región Policial Lambayeque, el Ministerio Público, y Aduanas - Sunat, esto en el marco de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026 -2028.

De igual manera el oficial PNP en situación de retiro señaló que también se frustró el traslado de 1500 detonadores de cargas explosivas, que eran enviadas de manera ilegal como encomienda en cajas de cartón en vehículos de transportes interprovincial. Esas intervenciones se registraron en la garita del Puesto de Control de Mocupe.

“Estas acciones reflejan el compromiso de la Jefatura Zonal Lambayeque en el control y fiscalización del uso de armas y explosivos, en coordinación con las entidades competentes, lo que nos permite prevenir riesgos y fortalecer la seguridad en la región”, añadió el jefe zonal de la Sucamec en Lambayeque, Marco Antonio Vega Varías.

En la presentación también estuvo presente el jefe de la Región Policial Lambayeque, Luis Bolaños Melgarejo.