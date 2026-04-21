Un total de 3,500 armas de fuego fueron incautadas durante diversos operativos de control, fiscalización e intervenciones conjuntas para retirar armamento ilegal de circulación realizados durante el presente año en Piura.

La incautación la realizó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en coordinación con la policía y Sunat, como una acción estratégica orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y que busca combatir el tráfico y uso indebido de armas de fuego, así como reducir los riesgos vinculados a la criminalidad.

Durante la actividad, el superintendente nacional de la Sucamec, general PNP en retiro, Rafael Ríos Zavala, destacó la firmeza del Estado frente a la ilegalidad y el valor del trabajo conjunto entre instituciones.

“Cada arma retirada de las calles representa una oportunidad para salvar vidas. Este esfuerzo no es aislado; trabajamos de manera muy unida con la Policía Nacional, el Ministerio Público y Aduanas-Sunat, sumando capacidades para proteger a la ciudadanía y enfrentar con decisión la delincuencia”, afirmó.

Agregó que, como parte de estas acciones, la Sucamec ejecutó la destrucción de 2,5 toneladas de productos pirotécnicos ilegales, decomisados en operativos realizados a fines del año 2025.

“Estas intervenciones son fundamentales para prevenir riesgos y evitar tragedias. Seguiremos firmes en la lucha contra la fabricación, almacenamiento y comercialización ilegal de pirotecnia”, precisó.

El jefe de Piura, comandante PNP (r) Fernando Carnero Ramírez, resaltó la articulación operativa entre las entidades involucradas. “Los resultados que hoy presentamos son fruto de un trabajo coordinado y permanente entre instituciones que comparten un mismo objetivo: garantizar la seguridad ciudadana”.