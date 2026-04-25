En la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, un terrible hallazgo se registró en el distrito de Monsefú, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un recién nacido en medio de un basural, hecho que ha generado conmoción entre los vecinos de la zona.

Este lamentable suceso ocurrió cerca del mediodía del último miércoles 22 de abril, cuando un reciclador, al momento de buscar entre los montículos de deshechos y otros desperdicios, se dio con la ingrata sorpresa que en el interior de una bolsa había un neonato en total estado de descomposición.

Lamentable hallazgo

De acuerdo al acta policial, el hombre, quien evitó identificarse, de inmediato contó lo sucedido a otro ciudadano de a pie y este a su vez solicitó apoyo de la comisaría de Santa Rosa, a cuyos agentes del orden les indicaron que el pequeño occiso estaba en una zona de descarga de basura ubicado en el kilómetro 14, a espaldas del proyecto inmobiliario “Oasis House” del centro poblado Valle Hermoso que conduce hacia Pimentel.

Los uniformados, al llegar, constataron que efectivamente se trataba de un bebé recién nacido, quien estaba putrefacto tapado con una toalla de tela y una chompa de color rosada; sin embargo, señalaron que la zona pertenecía a Monsefú. Es así que comunicaron el hecho a sus pares y al fiscal Eddy Llontop Chumioque, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.

El personal policial posteriormente procedió acordonar la zona y también a llamar a los peritos de Criminalística y médicos forenses, para iniciar las diligencias del levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue, para determinar las causas del deceso de la indefensa criatura. De la misma manera realizarle pericias biológicas y ADN, para poder identificar a sus progenitores.

La Policía se entrevistó con algunos moradores del sector, quienes aseguraron no haber visto nada extraño por el lugar. Después se dirigieron a centros de salud u otros hospitales de Monsefú, Pimentel, Santa Rosa, para indagar sobre las mujeres que alumbraron a sus hijos en los últimos días.

En las investigaciones buscaban cámaras de seguridad de zonas aledañas, para poder saber quién fue la desnaturalizada madre o padre que arrojó al pequeñito sin vida.

Ninguna persona visualizó si fue una desnaturalizada madre quien arrojó vivo o muerto al neonato, o alguna otra persona sin corazón. El recién nacido fue llevado a la morgue.