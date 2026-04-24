Después de más de 48 horas de estar desaparecido, el cuerpo sin vida del presunto delincuente alias “Batería” fue encontrado en Ferreñafe, en la región Lambayeque.

Se trata de Bernardino Flores Irene, de 47 años de edad, quien el último miércoles 22 de abril a las 11 y 55 del día, sus restos fueron ubicados atrapados en la compuerta “El Carpintero” del canal Taymi que pasa por el sector La Alameda de la mencionada localidad.

Diligencia de recuperación

De acuerdo a la información policial, fueron los agentes de la subunidad de Búsqueda y Rescate de la Unidad de Emergencia (Uneme) quienes procedieron a retirar el cadáver que estaba en posición decúbito dorsal y con las manos atadas, asimismo, estaba totalmente desnudo.

Finalmente, lo recuperaron del agua, esto ante el llanto y lamento de sus seres queridos, quienes en todo momento exigieron justicia, para tan cruel asesinato. Hasta el lugar también se hizo presente la fiscal Karen Nuntón Díaz, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe, quien en conjunto con el médico legista se procedió con el levantamiento del cuerpo inerte y, posteriormente, fue trasladado a la morgue, para la necropsia correspondiente.

Caso

Tal como diario Correo informó en su edición anterior, su muerte se debería a una justicia popular por parte de unos pobladores y ronderos del centro poblado Luya perteneciente al distrito de Tumán.

Cabe indicar que la mañana del último martes, hasta la comisaría del sector se hizo presente Jonathan Abad Quintana (36), apodado “Chato Abad”, quien denunció que fue víctima del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de intento de homicidio por parte de unos enardecidos moradores.

Este aseguró a los efectivos PNP que a las 2 de la tarde del lunes estuvo con “Batería”, quien sufre de discapacidad física bebiendo licor en un bar a espaldas del colegio Túpac Amaru. Posteriormente, su amigo le dijo que tenia que recoger unas bolsas de urea en una chacra de un señor a quien conocen como Uriel y es así que se trasladaron a bordo de una mototaxi.

Sin embargo, en el trayecto acordaron perpetrar un accionar delictivo y es así que ingresaron a sustraer animales de corral y también la urea, pero en ese instante fueron sorprendidos por los vecinos y ronderos de la zona, quienes los golpearon con violencia, luego los maniataron, vendaron los ojos.

Luego, cerca de las 10 de la noche, los llevaron hasta el caserío San José donde los arrojaron a ambos al canal Taymi. Abad Quintana indicó que logró salir a tiempo de las turbulentas aguas, pero la corriente arrastró a “Batería”, puesto que él tenia una pierna ortopédica.

La necropsia determinará si Bernardino Flores Irene fue lanzado al Taymi ya fallecido producto de los golpes o no. El caso es investigado por los detectives de Homicidios de la Divincri.