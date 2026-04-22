La región Lambayeque se alista para recibir al Papa León XIV, cuya llegada al país está prevista entre noviembre y diciembre de este año. La provincia ha cobrado especial relevencia por los lugares vinculados a la permanencia del sumo pontífice en el Perú. La población local continua visitando los espacios donde residió durante varios años el actual líder de la Iglesia católica.

De acuerdo con cifras regionales, durante el último año se registró la llegada de aproximadamente un millón 100 mil personas a Lambayeque. Este flujo de visitantes generó un movimiento económico que superó los 450 millones de soles, según información difundida por autoridades del sector turismo.

En esa misma línea, se proyecta que la próxima visita del pontífice genere una nueva ola de desplazamientos hacia la región. En ese contexto, un funcionario regional se refirió a las estimaciones previstas para los próximos meses.

“Tenemos la plena seguridad de que vamos a recibir a más de 600 mil visitantes y que se va a generar un flujo económico de 350 millones de soles, aproximadamente”, indicó.

Obras y acondicionamiento de espacios

Frente a este escenario, el gobierno regional ha iniciado trabajos de mejoramiento en la infraestructura urbana. Estas intervenciones buscan acondicionar calles y espacios públicos para facilitar la circulación de visitantes.

Para estas obras se ha destinado una inversión que supera los 20 millones de soles. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los preparativos ante la llegada de un gran número de personas.

Como parte de los trabajos, también se han priorizado intervenciones en lugares vinculados a la trayectoria del pontífice en la región. Entre ellos figuran el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo y la Capilla de Santa Verónica.

En el caso de la capilla, se informó que su restauración responde a un pedido realizado por el propio pontífice. Esta obra contempla una inversión de aproximadamente seis millones de soles.

Posibles escenarios para actividades públicas

Las autoridades vienen evaluando los espacios donde se podrían desarrollar actividades masivas durante la visita. Entre las opciones consideradas se encuentran la zona de Puerto Eten y la explanada de Reque.

Estos lugares son analizados por su capacidad para albergar a un gran número de asistentes. La planificación busca garantizar condiciones adecuadas para la participación de la población.

La difusión de la historia del pontífice en el país ha contribuido a mantener el flujo constante de visitantes en Lambayeque. Este interés se ha reflejado en el crecimiento sostenido del turismo en la zona.

Las autoridades consideran que este contexto seguirá impulsando la llegada de personas en los próximos meses. La región continúa preparándose ante la expectativa generada por la posible visita del líder religioso.