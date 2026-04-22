El albergue “4 Patitas” alertó sobre una crítica situación de abandono de perros en el distrito de Santa Rosa, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, donde, según voluntarios, los animales sobreviven sin acceso a agua ni alimento, alimentándose únicamente de residuos.

Denuncia

Los rescatistas señalaron que en la zona se han registrado casos de muerte de canes en condiciones de soledad, mientras otros permanecen expuestos a la intemperie y a un entorno de alta insalubridad.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, indicaron que esta problemática es “una realidad que muchos no quieren ver” y exhortaron a la población a no ser indiferente.

En ese contexto, usuarios y vecinos han solicitado la intervención del alcalde distrital de Santa Rosa, Esteban Jacinto Isique, a fin de que se adopten acciones frente al abandono de animales y se refuercen las medidas de control y asistencia en la zona.

Como parte de sus acciones, el albergue informó que ya inició jornadas de esterilización de algunos animales con el objetivo de controlar la sobrepoblación y reducir nuevos casos de abandono. Asimismo, señalaron que continuarán con las labores de rescate en el distrito.

Apoyo solidario

Los rescatistas solicitaron colaboración ciudadana para sostener las atenciones y rescates: