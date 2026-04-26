Pese a que la obra ya fue culminada, el puesto de salud Motupillo, ubicado en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, continúa sin entrar en funcionamiento desde hace más de un año y medio, debido a problemas administrativos que impiden su puesta en operación.

La Contraloría General de la República, en el marco de un operativo de control territorial, verificó la situación del establecimiento, cuya inversión supera los S/ 13 millones y que debía beneficiar a más de 3 mil habitantes de Motupillo y zonas aledañas. Actualmente, la población sigue siendo atendida en un local provisional de 400 m² implementado como plan de contingencia.

El proyecto de reconstrucción e implementación se inició el 8 de enero de 2022 con un plazo de 300 días calendario, por lo que su entrega estaba prevista inicialmente para noviembre de ese año. Sin embargo, entre suspensiones y ampliaciones de plazo, el cronograma se extendió hasta el 8 de abril de 2024.

Durante una inspección, el vocero de la Contraloría, Luis Castillo Torrealva, precisó que el principal obstáculo para la puesta en funcionamiento es de carácter administrativo, vinculado a la caducidad de las garantías de equipos médicos, vencidas en septiembre de 2024, y del ascensor, cuyo plazo expiró en abril de 2025.

Obra en Cañaris

En paralelo, la Contraloría también detectó deficiencias en la obra del puesto de salud Mamagpampa, en el distrito de Cañaris (Ferreñafe), donde se evidencian filtraciones por humedad, fisuras y fallas en instalaciones eléctricas y sanitarias.

El proyecto, valorizado en S/ 5.8 millones, registra un avance físico de 47.29 %, frente a un avance financiero de 97.49 %, y permanece paralizado desde hace varios meses. Además, se advirtieron pagos por partidas no ejecutadas y equipamiento no entregado valorizado en aproximadamente S/ 1 millón.

Aunque su culminación estaba prevista para noviembre de 2023, el contrato fue resuelto en febrero de 2025 tras múltiples ampliaciones y suspensiones, lo que ha generado afectación a la población de la zona altoandina de la región.