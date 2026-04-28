Los accidentes de tránsito continúan a la orden del día en la región Lambayeque y, esta vez, una nueva víctima se suma a las estadísticas de fallecidos.

Uno de los lamentables sucesos se registró la madrugada de ayer, cuando Anderson Manuel Morales Benites, de 31 años, conducía un vehículo motorizado con dirección a su domicilio, en el distrito de Jayanca.

Despiste fatal

De acuerdo con la información policial, el obrero perdió el control de la unidad, por lo que terminó despistándose en la carretera Panamericana Norte Antigua, quedando gravemente herido y tendido en el pavimento.

Moradores y transportistas de la zona, al percatarse del accidente, solicitaron apoyo a la Policía de la comisaría de la localidad, que, al llegar, condujo al lesionado hasta el centro de salud. Luego, debido a la gravedad en la que se encontraba, fue trasladado a bordo de una ambulancia del Ministerio de Salud hasta el hospital Luis Heysen, donde, desafortunadamente, el médico de turno, Marlon Herrera Merino, solo certificó su deceso.

El caso fue comunicado a la fiscal Rocío Gonzales Fernández, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Motupe, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue de Chiclayo. Asimismo, la representante del Ministerio Público dispuso que los agentes de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) continúen con las diligencias conforme a ley.

Morales Benites era natural del caserío Cahuide, en Jayanca, y deja entristecida a su familia.

Heridos en accidente

Por otro lado, cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, resultaron heridos, debido a que la mototaxi de placa M6Q-390, en la que viajaban, conducida por Alfredo Ricardo Villanueva Verde (24), fue impactada por una camioneta cuyo conductor, Eugenio Rafael Ferré Pacherres (50), se encontraba en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió a las 11 de la noche del último sábado, cuando ambos conductores circulaban por el sector Villa El Sol, frente al grifo El Chofer, en el distrito de Reque, donde Ferré Pacherres invadió el carril contrario y embistió al otro vehículo. Producto del violento choque, el mototaxista resultó gravemente herido y hoy lucha por sobrevivir.

Asimismo, resultaron heridos su conviviente Naydeli Lizet Aguilar Purihuamán (23), la adolescente Yuri Esmeralda A. P. (12) y la niña Analy Alexandra C. A. (6). Testigos indicaron que todos salieron despedidos tras el fuerte impacto.

Los efectivos policiales de Reque detuvieron al conductor de la camioneta, quien admitió haber consumido bebidas alcohólicas. El dosaje etílico cualitativo arrojó resultado positivo.

Los agraviados fueron derivados al hospital Las Mercedes y, debido al delicado estado de salud del mototaxista, este fue posteriormente trasladado a una clínica.