El ministro del Interior, José Zapata, participó este lunes en la presentación de la Hoja de Ruta Intersectorial 2026–2029, una iniciativa liderada por el Ministerio de Salud. Esta propuesta marca el inicio de una coordinación entre distintos sectores del Estado para orientar el sistema sanitario hacia estándares internacionales.

El plan busca establecer acuerdos entre el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Defensa. En representación del sector Interior participaron la Dirección de Sanidad Policial y Saludpol, encargadas de brindar atención a efectivos policiales y sus familias.

Minsa lidera inicio de hoja de ruta intersectorial para fortalecer el sistema de salud con estándares OCDE



Los ministros de Salud, Trabajo e Interior, así como el viceministro de Defensa, reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para cerrar las brechas en salud.



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Coordinación entre sectores

Durante la actividad, el titular del Interior abordó el alcance de esta iniciativa y su impacto en la población. En ese contexto, sostuvo que la medida tendrá como prioridad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Este no es solo un ejercicio técnico, sino una oportunidad concreta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y avanzar con paso firme hacia estándares internacionales. La seguridad y la salud son pilares complementarios del bienestar”, aseguró.

Asimismo, destacó el rol que cumple su sector dentro del sistema sanitario nacional. Según explicó el ministro, desde su cartera continuan contribuyendo activamente al sistema de salud a través de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú y Saludpol.

La actividad contó con la presencia de representantes de diversos sectores del Ejecutivo. Entre ellos participaron el ministro de Salud, Juan Velasco, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, y el viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Chávez.

El evento también reunió a funcionarios vinculados a la implementación de políticas públicas en materia sanitaria. La coordinación entre estas entidades forma parte de la estrategia para impulsar cambios en el sistema.

Esta iniciativa se enmarca en el proceso de acercamiento del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social. El país inició este proceso en 2014, recibió la invitación en 2022 y completó en 2024 la evaluación de su sistema de salud por parte del Comité de Salud de la organización.

Un informe publicado en mayo de 2025 identificó tres principales retos en el ámbito sanitario. Entre ellos se encuentran el acceso universal a servicios de calidad, la reducción de la fragmentación del sistema y la sostenibilidad financiera.

El documento también señala la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias. Estos puntos configuran una agenda que orienta las acciones del Estado en los próximos años.