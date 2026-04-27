Una madre de familia que había sido reportada como desaparecida, siendo intensamente buscada por sus familiares durante más de un día, finalmente fue encontrada sin vida, en la región Lambayeque.

Se trata de la abuelita María Acuña Saavedra, quien fue encontrada sin signos vitales, tendida entre unos matorrales, lejos de su vivienda, en el centro poblado Popán Bajo, distrito de Zaña, en la provincia de Chiclayo.

Terrible hallazgo

Unos moradores que transitaban por el lugar se percataron del cadáver e inmediatamente dieron aviso a las autoridades locales.

Los familiares de la adulta mayor, que mantenían una búsqueda intensa con la esperanza de encontrarla a salvo, protagonizaron escenas de dolor al confirmar la identidad de la fallecida.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Comisaría de Zaña se desplazaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la zona.

Posteriormente, se notificó al representante del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue para la necropsia de ley, a fin de determinar las causas exactas del deceso.

Los parientes de la mujer solicitaron a la Policía Nacional del Perú investigar el suceso y realizar las pericias necesarias que permitan esclarecer si hubo intervención de terceros en el hecho y las circunstancias en las que se produjo el deceso.

“Que pena. Ayer vi el afiche de su búsqueda y la compartí, tenía la remota esperanza de que la encontrarían viva. Mi más sinceras condolencias a la familia”, señaló la ciudadana Karem Cruzado.

Por su parte, la estudiante Patricia Cachay sostuvo que el hallazgo del cuerpo sin vida en las cercanías de Cayaltí demuestra que la sociedad está fallando en el cuidado del prójimo. “Es incomprensible que, a pesar de los reportes de personas que aseguran haberla visto deambulando sola, nadie haya tenido la iniciativa de intervenir. Estamos ante una alarmante falta de empatía”, dijo.