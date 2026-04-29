La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), durante la gestión de la alcaldesa Janet Cubas, autorizó la ejecución de diversos encargos internos que, en conjunto, superan los S/ 50,000, en el marco de las actividades por el 191° aniversario de la ciudad. Documentos oficiales de la comuna detallan que los recursos fueron distribuidos entre distintas áreas para financiar eventos protocolares, culturales y de difusión.

Gastos en actividades

Según la información revisada por Correo, la Subgerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas concentró la mayor parte del presupuesto, con S/ 12,687.50 destinados a actividades conmemorativas y S/ 16,500 adicionales para la organización del certamen “Reina de Chiclayo”. En tanto, la Subgerencia de Turismo y Cultura recibió S/ 7,107.40 para exposiciones, concursos escolares y festivales de marinera.

También se asignaron S/ 1,500 a la Subgerencia de Participación Vecinal para retretas musicales y S/ 4,000 a Imagen Institucional para la transmisión en vivo de actividades oficiales. Finalmente, la Gerencia de Infraestructura Pública recibió S/ 12,000 para el toldado del Palacio Municipal y la decoración del Parque Principal.

Vecinos de distintos sectores de la ciudad cuestionaron el uso de estos recursos y pidieron que se prioricen obras básicas. “Está bien celebrar, pero hay calles llenas de huecos que afectan a todos. Se debería invertir más en el mantenimiento de vías”, señaló Jorge Campos, vecino del pueblo joven San Antonio.

En la misma línea, otros ciudadanos indicaron que avenidas principales y calles de barrios periféricos presentan deterioro desde hace meses. “No estamos en contra del aniversario, pero primero deberían arreglar las pistas”, comentó otra vecina. Estas opiniones reflejan el malestar de parte de la población, que demanda una mejor distribución del presupuesto municipal en la actual administración.