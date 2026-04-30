El Ministerio Público inició una investigación preliminar por un presunto caso de acoso sexual en el Gobierno Regional de Lambayeque, que involucra al trabajador Carlos Valderrama Pérez y a la jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Diana Nevado García, por otro delito, según la carpeta fiscal N.° 745-2026.

Caso en indagación

De acuerdo con la disposición N.° 01 de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Carlos Valderrama Pérez es investigado por la presunta comisión de los delitos de acoso sexual y acoso, en agravio de la trabajadora L. T. C.. La investigación busca esclarecer si el servidor incurrió en conductas de naturaleza sexual o de hostigamiento en perjuicio de la denunciante.

La carpeta fiscal, abierta por un plazo inicial de 60 días, comprende diligencias preliminares en sede policial y fiscal, con el objetivo de reunir elementos que permitan definir responsabilidades.

Los hechos descritos han sido corroborados con la Resolución Gerencia Regional N° 000184-2026-GR.LAMB/GGR [516213585 - 8] Id.

Otra investigada

En el mismo proceso, la funcionaria Diana Nevado García es investigada por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Este extremo está orientado a determinar si, en su calidad de jefa de Recursos Humanos, omitió actuar, se negó o demoró la adopción de medidas frente a la denuncia o los hechos relacionados con el presunto acoso dentro de la entidad.

En paralelo, el Gobierno Regional de Lambayeque aprobó otorgar a Nevado García el beneficio de defensa y asesoría legal, al considerar que los hechos que se le atribuyen están vinculados al ejercicio de sus funciones. Este beneficio permite que la entidad asuma temporalmente los gastos de su defensa.