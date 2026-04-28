Un terrible accidente laboral le costó la vida a un joven obrero en la “Capital de la Amistad”.

Se trata de Luis Adrián Monja Saldarriaga, de 18 años, quien la tarde del último sábado llegó hasta una vivienda ubicada en la calle Cois N.° 520, en la urbanización San Luis de Chiclayo, para realizar trabajos de soldadura.

Trágico suceso

De acuerdo con el acta policial, el joven se encontraba en la azotea del cuarto nivel del inmueble, colocando el techo y realizando trabajos de soldadura junto a su amigo Dilan Asencio Huamán (19) y su padre, Luis Alberto Monja Castillo (44). De pronto, perdió el equilibrio y cayó hacia el tercer piso de una vivienda colindante.

El golpe fue fatal, pues se impactó la cabeza y falleció de manera inmediata, quedando tendido en el lugar, en medio de un charco de sangre.

El dueño de la vivienda que los había contratado, Segundo Carhuatocto Gonzales, al percatarse de la tragedia y del llanto y dolor de su padre, solicitó de inmediato el apoyo de agentes de la PNP de la comisaría de El Porvenir, quienes se trasladaron al lugar y constataron que Monja Saldarriaga ya no presentaba signos vitales.

Hasta el domicilio también acudieron agentes de la Subunidad de Búsqueda y Rescate de la Unidad de Emergencia (Uneme), así como del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), un médico legista y un representante del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar que se trató de una muerte accidental y no provocada por terceros.

Diagnosticaron que la causa de su fallecimiento fue un traumatismo craneofacial severo y un traumatismo cervical alto por precipitación. La herida que presentaba en la cabeza era de seis por doce centímetros.

Finalmente, el fiscal Julio César Nanfaro Díaz ordenó el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue, para la práctica de la necropsia correspondiente.