Una madre de familia falleció ahogada el último viernes 24 de abril en el canal Taymi, tras salir de su vivienda muy temprano al amanecer, en el caserío El Progreso, distrito de Pátapo, en la región Lambayeque.

El cuerpo sin vida de María Magdalena Sánchez Rodrigo, de 78 años de edad, fue encontrado horas después por agricultores en el canal Sencie del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe.

Terrible hecho

Una de las hijas de la finada, Emelda Montoya Sánchez, narró que el día anterior, su madre había acudido a una consulta médica debido a una dolencia en su pierna.

“Mi papá la ha acompañado al médico y han llegado de noche. El taxi los ha dejado en la casa. Mi papá dice que se han acostado a dormir y a las 5 de la mañana mi mamá le dijo voy al baño. Mi papá como está mayorcito le ha ganado el sueño. Luego, a las 6 de la mañana se levantó y se dio cuenta que mi mamá no estaba”, señaló.

Precisó que en ese momento, su padre los llamó para que lo ayuden a buscarla, pues no se encontraba en ninguno de los ambientes de la casa donde ambos vivían solos.

“Yo estaba lista con el desayuno para llevarles y en ese rato nos da la noticia mi papá. No sabemos cómo es que ha llegado mi mamá hasta el canal, no sabemos cómo se ha caído. A veces iba a sacar agua, porque es una chacra”, señaló entre lágrimas.

Dijo que temerosos de que se haya caído al canal, llamaron a un sobrino que trabaja en Pítipo para que sequen el cauce, pero este les confirmó el deceso.

Finalmente, agregó que su madre no sufría ninguna enfermedad física o emocional, por eso siempre se mostraba vigorosa y alegre.“Mi mamá ha estado lucida, nos decía ustedes de todo se quejan y a mí no me duele nada, solo las piernas”, dijo muy apenada.

María Sánchez Rodríguez deja 7 hijos, cuatro hombres y tres mujeres, quienes esperan que sus demás familiares y amigos los acompañen en este momento de dolor.

Dato

Un fiscal ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue para determinar las causas de su muerte.