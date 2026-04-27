La Contraloría General de la República advirtió un deterioro prematuro en las vías de acceso que conectan diversas localidades del Valle Viejo de Olmos, en la región Lambayeque, pese a que estas fueron rehabilitadas con una inversión pública superior a S/ 15 millones.

La intervención forma parte del Operativo Multidisciplinario de Control Territorial que se desarrolla a nivel nacional desde esta semana, con el objetivo de supervisar el uso de los recursos públicos en obras de infraestructura.

Gasto innecesario

Según el organismo de control, la obra, ejecutada en un tramo de 26 kilómetros e iniciada en el 2021, presenta actualmente fallas como agrietamientos, baches, desprendimiento de materiales, ahuellamientos y hundimientos, a pesar de tener apenas tres años de culminada.

Ante esta situación, la Contraloría recomendó que la Municipalidad Distrital de Olmos adopte medidas correctivas, previo desarrollo de estudios técnicos complementarios de suelos y topografía que permitan determinar las causas del deterioro.

Durante la inspección, el vocero del ente de control, Luis Castillo Torrealva, indicó que el proyecto registró cinco adicionales de obra, cuatro ampliaciones y tres suspensiones de plazo, además de cuatro deductivos vinculantes y pagos por mayores gastos generales.

“Esta situación evidencia deficiencias en la planificación, ejecución y supervisión del proyecto. Se iniciará un servicio de control posterior para determinar responsabilidades”, señaló.

En paralelo, la Contraloría identificó que el proyecto de mejoramiento del camino vecinal que conecta el caserío Filoque Grande con el anexo Las Lomas no se ejecutó debido a que la municipalidad no realizó el devengado del presupuesto asignado. Esto ocasionó la reversión de más de S/ 9 millones al tesoro público, afectando a 2.694 habitantes.

Asimismo, se informó que la vía que conecta las provincias de Lambayeque y Ferreñafe, en el tramo Las Lomas–Pueblo Nuevo, también será objeto de control. En este caso, se detectó que el servicio de mantenimiento periódico, valorizado en más de S/ 770 mil, fue ejecutado por una empresa que no cumplía con uno de los requisitos de calificación, situación que no fue corregida por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque.