En la región Lambayeque, mediante una feroz balacera, tres presuntos delincuentes fueron capturados por la Policía en el preciso momento en que perpetraban un asalto y robo a mano armada.

El accionar delictivo se registró la noche del último martes 28 de abril, cuando agentes de la comisaría de Campodónico, vestidos de civil, advirtieron que varios sujetos sospechosos, con poleras, capuchas, mascarillas y casco, a bordo de dos motocicletas, llegaron hasta las instalaciones de la pollería “Campos”, ubicada en la avenida Agricultura, en Chiclayo, frente a la avenida México, en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde presuntamente iban a cometer un robo.

Daño a seguridad ciudadana

De acuerdo con la información policial, los facinerosos primero forcejearon con el personal de seguridad del establecimiento e incluso realizaron disparos, que afortunadamente no dejaron heridos ni víctimas que lamentar. Mientras tanto, uno de sus cómplices se dirigió a la caja registradora y, tras amenazar de muerte, exigió el dinero al administrador de la pollería.

A los pocos segundos, aparecieron efectivos PNP del área de Inteligencia de la comisaría de Campodónico, vestidos de civil, quienes procedieron a reducir a los sujetos sobre el pavimento, hallándoles en su poder dos revólveres abastecidos.

Posteriormente, fueron enmarrocados y, con apoyo de más personal policial, fueron conducidos a la delegación junto con las armas de fuego y los vehículos motorizados.

Fueron identificados como Ángel Cristhian Guerrero Guerrero (29), conocido en el mundo del hampa con el alias de “Tobi”; Wilher Bueno Neira (26), apodado “Volt”; y Juan Javier Minchola Boza (22), alias “Mero”, sindicados de integrar la banda criminal “Los Dealers de Cix”.

Según las investigaciones, los uniformados ya les seguían los pasos desde hace algunos días, desde que iniciaron las diligencias sobre la red delictiva que venía operando mediante asaltos y robos en diversos locales comerciales.